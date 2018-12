Schramberg "Digitaler Stammtisch" über Fünf-Täler Stadt

Stadtmetzger auf Platz Eins

Was die Schramberger wirklich wollen, das zeige eine kürzlich gestartete Umfrage in seiner Gruppe. Auf Platz 1 liegt hier der Wunsch nach einem Stadtmetzger (89 Stimmen), dicht gefolgt von Krankenhaus (70 Stimmen) und einem gutbürgerlichen Restaurant (58 Stimmen). Auf den weiteren Plätzen befindet sich der Wunsch nach einem Freibad (40 Stimmen) und mehr Wohnraum (34 Stimmen). Der Schulcampus zum Beispiel landet mit sieben Stimmen auf den hinteren Plätzen. Umfragen wie diese seien ein Spiegelbild der Stimmung in der Bevölkerung und zeigten, was die Bürger wirklich wollen, ist sich Buhr sicher.

Auch klassische Themen der Lokalpolitik landen auf der Seite. So stand in jüngerer Zeit vor allem die Karikatur, die am 1. Dezember im Schwarzwälder Boten erschienen ist und bekanntlich hohe Wellen schlug, im Vordergrund. Auch die zahlreichen abgerissenen Gebäude in der Talstadt sorgen für Gesprächsstoff auf der Seite. "Die Entscheidungen werden nicht vernünftig kommuniziert", so Jochen Buhr, der in der Gruppe einen Dialog starten und etwas Bewegung in das Stadtgeschehen bringen möchte.

Abschließend noch eine Pointe aus der Gruppe: "Ich weiß nicht, wie eine Feger-Wurst schmeckt." Als der Grillbudenwagen nach mehr als 20 Jahren aufgehört hat, war auch das ein viel kommentiertes Thema in der Gruppe.