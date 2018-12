Schramberg Diese beiden sind dann mal weg

Schramberg. Selten hatte der große Ratssaal so viele Besucher gesehen: Weggefährten und ehemalige Kollegen der beiden waren zum Abschied gekommen, auch die Schramberger Feuerwehr in Uniform. Ein letztes Mal musste sich Fachbereichsleiter Peter Weisser am Ratstisch bereithalten, um eventuelle Fragen zur Neukalkulation der Verwaltungsgebühren zu beantworten.

Dann war es so weit: Oberbürgermeister Thomas Herzog richtete das Wort an die beiden scheidenden Kollegen, die mit ihren Ehefrauen Walburga Weisser und Roswitha Kammerer am Ratstisch Platz genommen hatten.

Treue Beamte