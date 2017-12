Schramberg Die Zeit in Noten verwandelt

Das Jugendblasorchester zeigte ein weiteres Mal, was Motivation in den Proben und Freude an der Musik alles bewirken können und begeisterte mit wunderschönen Harmonien und eindrucksvollen Melodien. Für ihre Anstrengung und ihren Ehrgeiz in den Proben wurden sie mit tosendem Applaus belohnt. Mit ihrer Zugabe "Sing" von Ed Sheeran verabschiedeten sie sich von ihrem Publikum.