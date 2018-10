Schramberg. Das BinahMo Tanztheater aus Raithaslach ist am Mittwoch, 7. November, 15 Uhr im Subiaco in der Majolika beim Theaterring Schramberg zu Gast. Es zeigt das Stück "Die Wasserfee". Zum Inhalt: 111 Jahre hat die Wasserfee tief auf dem Meeresgrund in ihrem Wassertropfen geschlafen. Heute ist die Zeit gekommen, und sie wird geweckt. Langsam schwimmt sie aus der Tiefe ans Sonnenlicht, spielend mit ihren Freunden – den Delfinen – bewegt sich die Wasserfee durch die Wellen. Plötzlich kommt ein Sturm auf. Leblos liegend am Strand einer Insel finden die Zuschauer die Wasserfee wieder. Was geschieht nun? Das Stück ist gedacht für Kinder ab vier Jahren. Karten gibt es für drei Euro bei der Bürger- und Tourist-Information im Rathaus, Telefon 07422/2 92 15.