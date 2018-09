Schramberg Die Volksbank prüft ihre Mitgliederkartei

"Anhörung vor Ausschluss eines Mitglieds" heißt es im Betreff des Schreibens an ein Schramberger Genossenschaftsmitglied der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar, das der Empfänger der Lokalredaktion Schramberg des Schwarzwälder Boten übermittelt hat. "Es ist uns wichtig, jene Mitglieder an unserem wirtschaftlichen Erfolg teilhaben zu lassen, die unsere Bankdienstleistungen über die Mitgliedschaft hinaus in Anspruch nehmen", schreibt die Volksbank mit Verweis auf ihre Satzung als genossenschaftliches Kreditinstitut. "Wir bedauern ausdrücklich, dass Sie uns nicht als Ihre Hausbank nutzen", schreibt die Volksbank weiter, schlägt auch ein persönliches Beratungsgespräch vor. Falls die Volksbank das Mitglied in den nächsten Tagen nicht zu einer Intensivierung der Geschäftsverbindung überzeugen könne, beabsichtige sie satzungsgemäß seinen Ausschluss. Denn nach der Satzung könne ein Mitglied ausgeschlossen werden, insbesondere, wenn der Geschäftsbetrieb der Genossenschaft nicht oder nicht mehr genutzt werde.

"Wer als Bankvorstand diejenigen ausschließt, die etwas geben können und momentan nichts brauchen, konterkariert die Idee der Genossenschaft", kritisiert der Empfänger des Volksbankschreibens, der, wie er der Redaktion mitteilt, zurzeit tatsächlich keinerlei Konten bei der Volksbank unterhält und nur Genossenschaftsanteile als Mitglied hält.

Um eine Stellungnahme zur Kritik des Schramberger Mitglieds gebeten, antwortet Jürgen Findeklee, Vorsitzender des Vorstands, auf die Anfrage des Schwarzwälder Boten ausführlich: "Wir sind eine Genossenschaft, keine Aktiengesellschaft. Die Mitglieder stellen uns Kapital zur Verfügung, im Gegenzug unterstützen wir sie bei der Finanzierung von Projekten und der Geldanlage. Eine Mitgliedschaft, bei der die Mitglieder über die Mitgliedschaft hinaus keine Beziehung wie zum Beispiel Konten mit der Bank haben, macht keinen Sinn. Eine solche Aktion machen wir alle zwei, drei Jahre. Wir kündigen die Mitgliedschaft auch nicht sofort. Wir fragen zuerst, ob das Mitglied noch unsere Dienstleistungen nutzen will, wir nehmen dafür auch persönlich mit ihm Kontakt auf. Erst im zweiten Schritt, wenn das Mitglied keinen Bedarf hat, schicken wir das erwähnte Schreiben. Darin bitten wir aber nochmals darum, sich eine Zusammenarbeit zu überlegen. Natürlich verstehe ich, dass manche auch ohne Zusammenarbeit mit der Bank gerne die jährliche Dividende in Höhe von zwei bis drei Prozent für ihr Geschäftsguthaben (Einlagen) mitnehmen möchten. Aber es handelt sich eben um eine Mitgliedschaft, nicht um eine Geldanlage."