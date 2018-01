Schramberg Die Vision: per Seilbahn gen Sulgen

Mehr Einwohner, mehr Attraktivität und mehr Wohnraum: Diese übergeordneten Zielen werden auch mit der Gartenschau verfolgt. Die schwächelnde Urbanität der Talstadt soll belebt werden. "Die zweite Reihe in der Talstadt fällt ab", konstatierte Mager. Daher müsse diese belebt werden, wobei insbesondere die Schiltach revitalisiert werden solle.

Schramberg soll Ankerstadt werden, um das demografische Ausbluten der ländlichen Räume und den Verlust der regionalen Kultur zu verhindern. Der Abwanderung aus den Dörfern soll gegengesteuert werden.

Damit die Bewerbung erfolgreich sei, müsse man sich von den übrigen 15 bis 20 Bewerberstädten abheben, mahnte Mager. Man wolle sich daher keine bequeme Bewerbung machen, sondern müsse alle laufenden Projekte anlässlich des Themas Gartenschau hinterfragen. Er verwies dabei beispielsweise auf die Brücke beim Gymnasium.

Schramberg hat einige Pfunde, mit denen die Stadt wuchern kann. Der starke Industriestandort verfügt über 11 500 Arbeitsplätze. Erstklassige Unternehmen mit vielen kreativen Tüftlern sind ein Motor für die Region. Der Innovationspark Schießacker auf dem Sulgen soll eine Reallabor für Industrie 4.0 werden und Lebens- und Arbeitswelten verbinden.

Zudem gibt es vielfältige Angebote für Naherholung, Freizeit und Tourismus. Ein Schulcampus in der Talstadt soll die Bildungslandschaft erweitern. Auch die Pläne zur Ansiedlung für eine Außenstelle einer Hochschule sind noch nicht zu Grabe getragen.

Mit den umliegenden Städten werde man, so Mager, schon alleine deshalb kooperieren, da in Schramberg der Bahnanschluss fehle. So könnten Besucher per Bahn bis St. Georgen oder Schiltach fahren und den Rest mit Bussen zurücklegen.

"Es braucht Esprit und Emotionen. Wir werden nur Erfolg haben, wenn alle dahinter stehen", sagte Mager. Er habe bisher aber nur positive Signale vernommen – sei es von Bürgern oder Gemeinderäten.

Zeitplan

Die Bewerbung wurde am 22. Dezember beim Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz abgegeben, wie OB Thomas Herzog informierte. Im April wird eine zehnköpfige Kommission zu Gast sein und sich das Ganze drei Stunden lang anschauen. "Da müssen wir wie eine Eins dastehen", merkte Thomas Brantner (CDU) an. Im Sommer wird dann der Zuschlag für die Gartenschau vergeben – Schramberg hofft auf das Jahr 2026, denkbar wären aber auch 2028 oder 2030.

Weitere Informationen: Die komplette Machbarkeitsstudie kann im Internet unter www.schramberg.de/de/Unsere-Stadt/Rathaus/Projekte/Landesgartenschau angeschaut werden.

Finanzierung

Bei der Gartenschau geht es natürlich auch ums Geld – um viel Geld. Ein Durchführungshaushalt für Shows und Rückbauarbeiten hat ein Volumen von zehn Millionen Euro. Über Eintritte und Sponsoren sollen 8,5 Millionen abgedeckt werden, der städtische Zuschuss würde also bei 1,5 Millionen liegen.

Für die Daueranlagen sollen zwölf Millionen Euro investiert werden. Die größten Projekte im Einzelnen: Wittum-Gartenschaugelände (6,23 Millionen Euro)

Der neue Landschaftspark (17,8 Hektar) soll weit über die Gartenschau hinaus nachwirken. Die vorhandenen Anlagen sollen zu einem Spiel-, Sport- und Freizeitpark erweitert werden. Zudem ist ein großer See (ein Hektar) angedacht. Turm, Haus am See (2,5 Millionen Euro) Im Zentrum des Parks ist ein Aussichtsturm geplant. Hinzu kommt eine Gastronomie in einem "Haus am See", die die Besucher, aber auch Vereine, beherbergen könnte. Bürgerpark an der Schiltach (1,3 Millionen Euro)

Maßnahmen für Gewässerökologie, Stadtgestaltung und Hochwasserschutz sollen umgesetzt werden. Die Reaktivierung von Brücken soll die trennende Funktion der Schiltach aufheben. Der Bürgerpark gliedert sich in die Bereiche Schlossgarten, Schiltachwinkel und Gumpenwiesen, wo eine Spiel- und Liegewiese entstehen soll. Terrassenpark (720 000 Euro)

Über den Park der Zeiten und die Charlottenhöhe soll eine durchgängige Verbindung zwischen Talstadt und Eckenhof geschaffen werden. So könnte auch der enge Steighäusleweg komfortabler werden. Doch auch die Stadtteile sind ein Teil der Gartenschau.

In Tennenbronn ist beispielsweise eine Revitalisierung des Kurparks, ein Wasserspielplatz im Freibad sowie ein Bernecksteig entlang der Schiltach nach Schramberg geplant.

In Waldmössingen sollen am Heimbach beim Erlebnisbauernhof ein Familienfreizeitgelände sowie ein Familienwanderweg entstehen.

In Schönbronn ist eine Spazierrunde und eine grüne Verbindung nach Sulgen vorgesehen.

In Heiligenbronn werden die Eschach und ihre Quellen revitalisiert.