Schramberg Die Verlässliche Grundschule zieht um

Schramberg. So soll in Tennenbronn die Verlässliche Grundschule aus dem Kindergarten an die Schule selbst umziehen. Die Verwaltung sieht dies auch personell als günstigere Maßnahme an als eine Erweiterung des beim Kindergartens Maria Königin.

Zu Vorstellungen der Kirchengemeinde hinsichtlich eines Familienzentrums in Waldmössingen wurde angemerkt, dass dies eine freiwillige Aufgabe sei, Kindergartengruppen aber zu den Pflichten der Stadt gehörten.

Das Konzept des Familienzentrums werde zwar ausdrücklich begrüßt, aufgrund anstehender Investitionen der Stadt müssten aber Prioritäten gesetzt werden, und so gebe es "für 2019 keinen Spielraum für eine solche Maßnahme", sagte Abteilungsleiterin Kindergarten und Schule der Stadt, Kerstin Flaig.