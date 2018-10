Schramberg Die Teilhabe ist heute ein Menschenrecht

Er warf zunächst einen weiten Blick zurück in die Vergangenheit und erinnerte an die Klostergründung durch Vikar David Fuchs im Jahre 1857. Es müsse ihn etwas angetrieben haben, dies zu tun. Er habe Mitstreiter gebraucht und mit ihnen das aufgebaut, was zu jener Zeit am Boden gelegen habe. Er habe die Antwort auf die Nöte der damaligen Zeit gegeben und sei erstaunlich handlungsfähig gewesen. Die Gründung einer Schwesternkongregation sei vor allem für die Betreuung und Erziehung von verwaisten und vernachlässigten Kindern erfolgt. Aus diesem Gebäude sei später die Blindenschule und das heutige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Sehen hervorgegangen.

In Heiligenbronn sei es immer vorwärts gegangen, nie habe es Stillstand gegeben. Herausforderungen hörten nie auf, daran habe sich in 150 Jahren nichts geändert. Jedes Schlagwort wie Brailleschrift, Inklusion und Digitalisierung habe eine neue, große Baustelle eröffnet. Im Vergleich zu vor 150 Jahren gebe es pädagogische Unterschiede.

Die Teilhabe sei heute ein Menschenrecht. Aber es müsse auch umgesetzt werden und da gebe es wieder Parallelen zu Fuchs, stellte der Festredner fest.