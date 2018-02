Die Zuber sind bereits durch die Schramberger Innenstadt zum Startpunkt der 82. Da-Bach-na-Fahrt an der Neuen Brücke gezogen, jetzt bleibt für die besten Kanalfahrer aller Länder noch etwas Zeit, sich auf das größte Ereignis des Jahres im Schramberger Kirchenbach einzustimmen und sich wenige Minuten später todesmutig in die eiskalten Fluten der Schiltach zu stürzen. "Da Bach na, da Bach na, mit Kummer und mit Sorgen", schallt es da mit musikalischer Unterstützung einiger Bach-Krokodile aus den Reihen der Stadtmusik aus zahlreichen mehr oder weniger gut geölten Kehlen. Nach diesem obligaten Warm-Up geht es dann zum Zuber und an den Start, damit auch jeder rechtzeitig in seinem Zuber sitzt, wenn der Startschuss ertönt. Rechtzeitiges Einsteigen ist nämlich erforderlich, damit nicht der Zuber ganz oder zumindest teilweise mit nur einem Kapitän bemannt, dem Ziel entgegensteuert. Das gilt vor allem auch für die Moderatoren, die nicht damit rechnen, dass Spikesschuhe möglicherweise im Holz so fest haften, dass der Zuber beim Einsteigen schon weg ist. Da hilft halt nur eine Schwimmeinlage im Bach – und so konnte Andreas "Fips" Hettich nach einem ausgiebigen Bad doch noch ein Stück der Bach-na-Fahrt im Zuber erleben. Foto: Wegner