Schramberg Die Jubelschreie sind nicht zu überhören

Der Esel Petro freut sich, denn er wird heute von den Kindern gebürstet und ausgeführt. Die vierte Gruppe striegelt außerdem auch die Pferde auf dem Erlebnisbauernhof Waldmössingen. Mittags geht es zum Fischen an den Gründlesee in Schönbronn. In Heiligenbronn bekommen die Kinder eine Führung in der Korbmacherei und in Tennenbronn versuchen sie ihr Glück beim Fußball-Minigolf in der neuen Spiellandschaft.