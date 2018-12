Schramberg Die Himmelsleiter der Uhrenindustrie

Ohne die Heimatliebe und Tatkraft der Unternehmerfamilie Steim hätte sich die Situation des Gebäudes zusehends verschlechtert. Friedemann Maurer hat diese Wiedergeburt in seiner Festrede zum 75. Geburtstag des "National-Schrambergers" Hans-Jochem Steim im Jahr 2017 einfühlsam als "nachgetragene Liebe gegenüber den Menschen dieser Stadt" gewürdigt, "die vor ihm waren und an denen er für sich selber Maß nehmen konnte." Das bringt auch die Botschaft der aktuellen Junghans-Werbung markant zum Ausdruck: "Verantwortung tragen. Verantwortung zeigen. Tradition spüren."

Das Gebäude – ein weltweit wohl einzigartiger Industriebau in Steilhanglage – stammt aus dem Ersten Weltkrieg. Mit der Planung des Prestigeprojektes beauftragte Arthur Junghans (1852 bis 1920) den namhaften Industriearchitekten Philipp Jakob Manz (1861 bis 1936) aus Stuttgart, der für viele große Unternehmen in Süddeutschland tätig war, die ihre Fabrikanlagen durch ihn vergrößern und modernisieren ließen. Der "Schwarzwälder Uhrenkönig" soll die "terrassenförmig am Hang hochsteigende Fabrik mit der guten Lichtstreuung und dem versöhnenden Blick ins ewig Grüne" als einen "Altar" empfunden haben, "auf dem er sein Leben und seine Arbeit darbrachte."

Die durch riesige Rüstungsaufträge für Zünder boomende Uhrenfabrik setzte die Kriegsgewinne zu einer imperial-monumentalen Neugestaltung des Firmengeländes ein, die ihren Führungsanspruch als "größte Uhrenfabrik der Welt" zeigen sollten. Der Terrassenbau und der ihm vorgelagerte Hochbau wurden deshalb zunächst als "Fabrik für Kanonenzünder" geplant, konnten so aber nicht mehr genutzt werden, da das Kriegsende die Inbetriebnahme überrollte. Nach Kriegsende richtete Junghans in den beiden Gebäuden die als "TU" bezeichnete Kleinuhrenproduktion ein, zunächst für Taschenuhren und später auch für Armbanduhren. Der hohe Rang des Gebäudes zeigt sich darin, dass sich der Architekt Gustav Adolf Platz (1881 bis 1947) entschloss, es 1927 in dem Buch "Baukunst der neuesten Zeit" zu würdigen, der ersten Gesamtdarstellung der Architektur des frühen 20. Jahrhunderts, die in der Reihe "Propyläen Kunstgeschichte" erschien.

Die Wiederentdeckung von Leben und Werk des Industriearchitekten ist der Kunsthistorikerin Kerstin Renz zu verdanken, die 2003 über Philipp Jakob Manz an der Universität Stuttgart eine Doktorarbeit vorlegte und einige ihrer Ergebnisse bereits zu den "Heimattagen" des Landes Baden-Württemberg im Jahr 2000 in einer Ausstellung im "Dieselmuseum" in Schramberg vorgestellt hatte.

Das Firmenmuseum wurde von 2016 bis 2018 mit einer ähnlichen Dynamik eingerichtet, wie das Gebäude von 1916 bis 1918 errichtet worden war. Mit der Sanierung waren größtenteils einheimische Firmen beauftragt, die hier auf allen Gebieten ihr bemerkenswertes Können zeigten. Der Terrassenbau ist den anderen Firmenmuseen großer Traditionsmarken in Baden-Württemberg ebenbürtig. Als Botschafter der Marken Junghans und Schramberg wird er – so Friedemann Maurer in seiner Laudatio auf Hans-Jochem Steim – "für Stadt und Region reiche Früchte tragen."

Das Junghans Terrassenbau Museum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen: www.junghans-terrassenbau-museum.de