Schramberg Die finale Erwerbs-Phase läuft

Mit ein Grund der Verzögerung ist, dass bei der Entwicklung des Wohngebiets die angrenzende Bebauung berücksichtigt werden muss. So zum Beispiel das nah gelegene Schützenhaus des Schützenvereins "Heimbachquelle" sowie ein landwirtschaftlicher Betrieb. Für die Anwesen mussten eine schalltechnische Untersuchung und ein Geruch- sowie Staubgutachten in Auftrag gegeben werden. Bislang wurden die Ergebnisse in einer Ratssitzung noch nicht vorgestellt. Zumindest konnte der frühere Tiefbauamtsleiter Horst Bisinger in der Ratssitzung im Oktober 2019 insoweit Entwarnung geben, dass die bestehenden Lärm-, Staub- und Geruchsimmissionswerte rund um die Kehlenstraße die geplante Erschließung des Wohngebiets nicht infrage stellen.

Allerdings hatte eine Voruntersuchung des Lärm- und Schallgutachtens hinsichtlich der Schießanlage des Schützenvereins ergeben, dass die Richtwerte für ein allgemeines Wohngebiet nur nachts eingehalten werden. Für tagsüber braucht es Lärmschutzmaßnahmen, die im weiteren Bebauungsplanverfahren vorgestellt werden sollen.

Auch durch das lange Fehlen eines hauptamtlichen Ortsvorstehers – vom Januar 2019 bis Ende Februar 2020 war die Stelle vakant – stockte das Vorhaben, weil der Ortsvorsteher die Grundstücksverhandlungen führt. Bei der Aufstellung eines Bebauungsplans verfolgt die Stadt das Ziel, den erforderlichen Grunderwerb parallel zum Verfahren anzustreben. Aber erst wenn die Grundstücksverkäufe unterzeichnet sind, kann die Erschließung ausgeschrieben und eine Vermarktung begonnen werden.

Vergabe nach dem Windhundverfahren

D ie Vergabe der Bauplätze erfolgt nach dem "Windhundverfahren" (wer zuerst kommt, mahlt zuerst). Hierzu hatte der Ortschaftsrat im März dieses Jahres einen Mehrheitsbeschluss gefasst. Zu diesem Zeitpunkt bestand bereits eine Liste mit 15 Interessenten, die weiter zugenommen hat.

Unabhängig der weiteren Entwicklung des Wohnbaugebiets "Kehlenstraße" hat der Ortschaftsrat jüngst einen Antrag an die Stadtverwaltung gestellt. Bei eingehenden Bauanträgen, in dem Bauherren für ihr Vorhaben eine Ausnahmegenehmigung oder Befreiung brauchen, sollen rechtliche Möglichkeiten und Ermessungsspielräume großzügig genutzt werden. Den Antragstellern sollen insbesondere bei Vorhaben, die innerhalb "veralteten" Bebauungsplänen liegen, größtmögliche Freiheiten eingeräumt werden. Dadurch sollen Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und in Baulücken schneller bebaut werden können.