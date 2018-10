Schramberg Die Einwurfzeiten beachten

Die Auswahl der Standorte erfolgt durch die Stadtverwaltung in Absprache mit dem Landkreis so, dass innerhalb der Kernstadt und der Stadtteile möglichst alle Container fußläufig zu erreichen sind. Darum können die Container nicht – wie von vielen Anwohnern gefordert – an andere Standorte am Rande des Stadtgebiets versetzt werden.

Aus Gründen des Umweltschutzes ist Glasrecycling wichtig. Es verringert den Verbrauch von Rohstoffen und Energie und reduziert die Wasser- und Luftbelastung deutlich.

Sorgfältige Trennung