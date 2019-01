Schramberg Die "Bittlosen" starten richtig durch

Schramberg-Sulgen. Eine Handvoll Mitglieder traf sich am Dreikönigstag im Vereinsräumle des SV Sulgen zur Kehrwoche. Das Prozedere des Abstaubens übernahm Gewandsbeauftragter Rainer Sailer. Dessen Tatendrang wurde von den Anwesenden dahingehend getadelt, dass den "Bittlosen" die Fasnet keinesfalls feinstaubfrei, sondern lediglich besenrein zu übergeben sei.

Anschließend stellte Zeremonienmeister Frank Gebele den Terminplan für die Fasnet vor. Demzufolge findet die Fasnet-Eröffnungsparty am Dienstag, 22. Februar, im Gasthaus Hutneck statt. Hierzu erwartet die Narrengruppe Vertreter der schwäbisch-alemannischen Fasnet. An diesem Abend soll das Motto für die diesjährige Fasnet bekannt gegeben werden. Bis dahin gelte das Motto "Da Schorsch zahlt’s" vom Vorjahr, stellte Gebele klar. Ein Höhepunkt im Jahresprogramm stellt der "bittlose Kappenabend" am Freitag, 1. März, im Gasthaus Neue Hoffnung dar. Wie die Gruppe versichert, erwartet die Besucher ein buntes Programm voller Klamauk und schwarzem Humor. Karten hierzu sind im Lokal oder über die "Bittlose"-Geschäftsstelle erhältlich. Des Weiteren will die Narrengruppe bei verschiedenen anderen närrischen Veranstaltungen auftreten.

In seinem Rechenschaftsbericht verwies Gebele auf einen 25-prozentigen Mitgliederzuwachs in den vergangenen drei Jahren, der sich sehen lassen könne. Weitere Novizen wollten sich der Gemeinschaft noch in diesem Jahr anschließen.