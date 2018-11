Schramberg Die Arbeit bestimmt sein Leben und macht ihn glücklich

Ziel seiner jetzigen Arbeit sei es, den klassischen Orientteppich in seiner Schönheit zu zeigen und das Interesse neu zu wecken. "Orientteppiche erfahren gerade ein Revival", so die Einschätzung von Renz. "Die Menschen besinnen sich wieder mehr auf Qualität statt auf Quantität."

Einblicke in seine Welt des Orients möchte Peter Renz von Samstag bis Montag, 1. bis 3. Dezember, bei Basartagen im Firmenpark Majolika geben. Diese starten am Samstag mit einer "Kunst-und-Krempel-Versteigerung" (10 Uhr), bei der Renz als vereidigter Versteiger den Hammer schwiegen wird. "Es wird keine bierernste Sache werden", kündigt er an. Am Sonntag geht’s mit einem Weihnachtsbasar weiter, am Montag endet der Orientzauber mit einer "Abräumparty".