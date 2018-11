Schramberg Die Abteilungswehr ist auf Standortsuche

Schramberg-Heiligenbronn. Aussicht auf spürbare Entlastung besteht nicht, da die Abteilung von Stadtbrandmeister Werner Storz aufgefordert wurde, beim Jubiläum der Gesamtfeuerwehr vom 21. bis 23. Juni in der Talstadt einen Beitrag zu leisten. Für dieses Fest wurde ein Chronikteam mit je einem Vertreter jeder Abteilung gebildet. Heiligenbronn ist durch Schriftführer Florian Nießen vertreten.

In einer Gedenkminute gedachten die Wehrmänner an ihren unerwartet verstorbenen Kameraden Boris Gaymann. Wie Abteilungschef Alois Kimmich betonte, sei Gaymann 1994 in die Feuerwehr eingetreten, habe sämtliche Ausbildungen absolviert und 2010 zu seinem Stellvertreter gewählt worden. Er sei Feuerwehrmann mit Leib und Seele gewesen.

In seinem Rückblick erinnerte Kimmich an acht Einsätze, davon zwei Brände. Bei einem Gebäudebrand in Waldmössingen verhinderte die Abteilung durch eine Riegelstellung ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude. Zu einem Kleinbrand einer Firma rückte die Wehr ins Gewann Brambach aus. Mit der Abteilung Waldmössingen wurden bei einer Großübung an der Schule St. Benedikt der Stiftung St. Franziskus drei Handwerker aus dem Technikraum sowie zwei verirrte Lehrerinnen mittels Atemschutztrupps gerettet. Die Menschenrettung gestaltete sich durch verrauchte Räumlichkeiten schwierig, weshalb die Wärmebildkamera zum Einsatz kam.