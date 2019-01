Schramberg Die 10 000er-Marke im Heimathaus ist nun geknackt

Örtliche Geschichte erkunden, dokumentieren und ein Bewusstsein dafür schaffen, betonte Robert Hermann als Aufgabe für die Projektgruppe. Man habe ein breites Angebot an Themen, die von den Referenten mit hohem Aufwand und großem Fachwissen erarbeitet werden, und finde eine erfreulich große Resonanz in der Bevölkerung. Sonderausstellungen seien ein "Magnet für das Heimathaus", was sich auch in der Verdoppelung der Anzahl von Besuchergruppen niederschlage.