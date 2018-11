Schramberg Der Weg zum Bürgerhaus

Schramberg. Der Wandel vom "Adelspalais zum Bürgerhaus" stehe symbolisch für die epochale Wende nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Abdankung des Kaisers. Am 11. November 1918 hatte der SPD-Politiker Albert Bauer vor 3000 Menschen auf dem Rathausplatz in Schramberg die Republik ausgerufen. Nur wenige Wochen später, am 12. Januar 1919, wurden die Schramberger Josef Andre (Zentrum), Albert Bauer (SPD) und Rudolf Linkenheil (Deutsche Demokratische Partei) in die verfassungsgebende Versammlung des Freien Volksstaats Württemberg gewählt.

Mit diesen Parteien der "Weimarer Koalition" stimmten bei den Wahlen in Schramberg über 90 Prozent für die neue Demokratie. Wäre überall so gewählt worden, wäre es "zu keiner nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gekommen", betonte Thomas Herzog die demokratische Tradition in Schramberg.

Ehrengäste