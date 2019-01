Schramberg "Der Trend ist doch bloß Schmu"

Als Nächstes stand Bodybuilding auf dem Programm. Ein Reinfall war das Sling-Training, wo das Technische Hilfswerk gerufen werden musste, um den Übenden zu befreien. Anders das Faltfahrrad, das nach dem Prinzip Origami funktionierte. Der Komödiant drehte auch gleich auf der Bühne eine Proberunde, doch war er sich bewusst, dass der Trend eindeutig in Richtung E-Bike ging, dem frisierten Mofa ohne Lärm, wo ein 80-Jähriger mit 90 Stundenkilometern auf der Autobahn ohne Geräusch vorbeirast und nur die künstliche Hüfte klappert.

Dass trendy nicht immer problemlos bedeutet, merkte er, nachdem er das Fitness-Armband, das ihm seine Frau geschenkt hatte, seinem Hund umgebunden hatte und seine Frau abends ablas: "24 Mal an den Baum gepinkelt". Natürlich konnte der schönheitsbewusste Mann die neuesten Methoden zur Enthaarung nicht auslassen. So schilderte der Gebeutelte dem schadenfrohen Publikum, wie ihm beim Sugaring die Rückenhaare wie eine Raufaser ohne Tapete abgerissen wurden. Er hatte bis dahin noch gar nicht gewusst, dass er auch auf dem Rücken Haare hatte. Der Vergleich enthaarter Männermodels mit frisch geschlüpften Delfinen drängte sich auf. Er selbst habe nach der Prozedur ausgesehen wie ein frisch gerupftes Hähnchen.

Eine Pointe reihte sich an die andere, die Zuhörer lachten Tränen und kamen aus dem Lachen nicht mehr heraus. Vor amerikanischer Kulisse konnte der Kabarettist ja das amerikanische Staatsoberhaupt nicht übergehen, der gerade dabei sei, "ein Experiment am offenen Herzen der Demokratie" durchzuführen. Der Hirntod werde eben bei vielen Menschen oft erst Jahre später festgestellt.

Christoph Sonntag selbst hatte es, wie Fotos an der Leinwand bewiesen, tatsächlich fertiggebracht, mit 700 Plakaten in New York in sein schwäbisches Kabarett einzuladen, sodass es total ausverkauft war. Was er dort an schwäbisch-amerikanischen Sprachmischformen hörte, gab er unglaublich authentisch wieder. Sein Fazit lautete: Schwaben bleiben immer Schwaben, selbst am trendigen Times Square.

Umwerfend war der Besuch beim Urologen, wo der Comedian gleichzeitig in die Rolle des Weißkittels und des Patienten schlüpfte. Die dreifache Diagnose für den Kassenpatienten lautete auf Inkontinenz, Inkompetenz und Impotenz. Sie wurde jedoch augenblicklich aufgehoben, als sich herausstellte, dass der Urologe einen Privatpatienten vor sich hatte, den er nun im Kompetenzzentrum mit allen möglichen Serviceleistungen umwarb.

Zufällig war wieder einmal der Zeitpunkt gekommen, wo Kultfigur Bruder Christophorus von seiner Wolke auf die Erde schwebte, wo er beim "Jüngsten Gerü(i)cht" den Politikern gründlich die Leviten las. Angetan mit einer braunen Mönchskutte, waltete der Himmelsbürger nur allzu gern dieses Amtes. Der Vergleich mit speziellen Vögeln fiel für manche Opfer etwas ungünstig aus, so für Angela, die Nebelkrähe, die die Orientierung verloren habe oder Martin Schulz, den Rotkopf-Würger auf der roten Liste. Auch Braunellen machte der Bruder aus. Für das Traumpaar Kretschmann-Strobl fand er die Bezeichnung "Der Schöne und das Biest", behielt aber für sich, wer wer sei.

Einfach herrlich war das Sonntagsgespräch zwischen den beiden Handpuppen Günther Oettinger und Winfried Kretschmann, natürlich in deren original Schwäbisch. Zum Thema Zukunft fiel Winfried "spontan" nichts ein, doch wurde er von Günther belehrt, dass früher oder später jeder mal in Brüssel endgelagert werde. In unglaublichem Tempo schaffte der Kabarettist, alle heißen Eisen anzufassen: den Gender-Wahn, Beckenbauer und Niersbach beim Memory-Spiel mit den Millionen, die Idee, dass der Vatikanstaat eine Fußball-Mannschaft kreiert – "eine Chance, um auf legale Weise in Kontakt mit jungen Männern zu kommen".

Ganz neu erlebten die Zuschauer Christoph Sonntag mit Männer-Dutt oder als Sänger und Luftgitarrespieler der Superklasse bei seinem Song "I muss gar nix. I mach bloß, was i macha will, bis i ins Gras nei beiß". Sein Urteil lautete: "Der Trend ist doch bloß Schmu."

Der Kabarettabend gab den Zuhörern aber bei allem Spaß auch Gelegenheit, die gemeinnützigen Projekte der "Stiftung Christoph Sonntag" kennenzulernen. Als gelernter Landschaftsbauer sei ihm immer schon der ökologische und soziale Gedanke ein Herzensanliegen. So unterstütze er seit zwölf Jahren benachteiligte Kinder, wohnsitzlose Jugendliche, veranstalte Ernährungswochen, Toleranzwochen, Baumaktionen, Unterricht am Fluss oder am See und sorge für die Sauberkeit des Max-Eyth-Sees in Stuttgart. Der Riesenapplaus galt neben dem Dank für einen köstlichen Abend sicherlich auch dem Respekt vor diesem Engagement.

In der Zugabe, bei der er auf sein Programm "Alten Zeiten, neue Zeiten" zurückgriff, verabschiedete sich das schwäbische Allroundtalent im Diskosound.