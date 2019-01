Schramberg Der Tod gehört zur Arbeit einer Altenpflegefachkraft

Die künftigen Altenpflegekräfte wagten einen Blick "hinter die Kulissen" eines Bestattungsunternehmens. Der Chef des Hauses, Bernd Dölker, begrüßte die Schüler und stellte seinerseits seine Auszubildende vor, die gleichzeitig auch die erste Bestatterinin Ausbildung im Landkreis Rottweil ist. Die junge Frau beeindruckte mit einer Fotopräsentation, in der sie das Bestattungsunternehmen vorstellte und die Fragen der Schüler beantwortete.

Kompetent und mit einer Portion Humor erläuterte Bernd Dölker die unterschiedlichen Bereiche, in denen Dienstleistungen erbracht werden. Schnell wurde klar, dass das Aufgabenspektrum eines Bestatters weit über das Offensichtliche hinausreicht und äußerst vielseitig ist, heißt es in einer Mitteilung.

So berichtete er beispielsweise, dass die Beschaffung benötigter Dokumente teilweise detektivisches Gespür benötige. Auch nähmen die Bestattungen von Menschen aus anderen Kulturkreisen kontinuierlich zu. Dies sei immer wieder spannend und eine Herausforderung für das gesamte Team. Überrascht hat die Gruppe auch, dass so viele organisatorische Dienstleistungen, wie Behördengänge, Räumlichkeiten für die Trauerfeier herrichten, freie Trauerreden, Organisation von Blumenschmuck, Anzeigen und Danksagungen aufsetzen, angeboten werden. In der schwierigen Phase des Abschieds und der Trauer werde dies von den Angehörigen als überaus hilfreich erlebt, berichtete Dölker.