Schramberg Der Schweinestall wird zur Kinderdisco

Durch die gute Kooperation zwischen dem Juks³ und der Lebenshilfe ist es möglich, dass an den jährlich stattfindenden Ferienaktivitäten des auch Kinder mit Behinderung teilnehmen und hierdurch einen Teil ihre Ferien zwanglos mit nicht behinderten Kindern verbringen können. So wird Inklusion zu einem Stück gelebter Wirklichkeit. Was im Schulalltag oder in der Freizeit oftmals so nicht möglich ist, gelingt hier sprichwörtlich kinderleicht.

Möglich wird dies vor allem dadurch, dass Kindern mit einer Behinderung zusätzlich zur Betreuung durch das Juks³ jeweils eine Assistenzkraft von der Lebenshilfe zur Seite gestellt wird.

Die Bilanz, die Rafael Suhm und Juks³-Mitarbeiterin Petra Görz nach drei Wochen ziehen, ist durchweg positiv: Über 300 Kinder nahmen an dem Ferienprogramm teil, täglich waren es stets um die 100 Teilnehmer. "Es waren drei tolle Wochen", so Rafael Suhm, "super Wetter, wirklich kreative Kinder, die tolle Hütten gebaut und sich richtig viel haben einfallen lassen. Und natürlich ein großartiges Team und eine großartige Zusammenarbeit mit Familie Schmid". Auch auf Seiten der Teilnehmer ist das Bedauern groß, dass die drei Wochen schon vorbei sind und viele verabschieden sich zum Ende des Tages mit: "Bis zum nächsten Jahr!"