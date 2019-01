Schramberg Der Schützenkönig heißt Peter Köser

19 Mitglieder schossen um die Königswürde. Der Letztplazierte, der mit der roten Laterne bedacht wurde, war dieses Jahr Oberschützenmeister Thomas Heß.

Roland King hatte einen Quiz vorbereitet. Er teilte Zettel aus mit Fragen, wie zum Beispiel "Wie viel Heizöl wurden im Schützenhaus 2017 verbraucht?", "Wie hieß der erste Vorsitzende des Schützenvereins?" und viele mehr. In kleinen Gruppen wurden die Fragen beantwortet. Die beste Gruppe bekam ein Schnäpsle an der Theke. Bis nach Mitternacht blieb die Schützenfamilie in geselliger Runde zusammen.