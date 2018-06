Schramberg Der "Pate" fährt kostenlos mit

Daher hat der Verein beschlossen, in den kommenden zwei Monaten ein Sonderprogramm anzubieten. Durch einen vertrauten Mitfahrpaten ihrer persönlichen Wahl soll diese Unsicherheit ausgeräumt und den Fahrgästen Mut zum Fahren mit dem Bürgerbus gemacht werden.

Interessierte Fahrgäste suchen sich aus ihrer Familie oder ihrem Bekanntenkreis eine vertraute Person, die sie bei ihrer Fahrt auf der gewünschten Route begleitet und ihnen dabei all die Fragen beantwortet und das Prozedere erklärt. Hierbei kann gegebenenfalls auch der Fahrer unterstützen.

Während der Fahrgast einen Fahrschein für seinen Bedarf löst und bezahlt, fährt der "Pate" kostenfrei mit. Die Aktion wird auch durch ein Plakat an der Eingangstür des Busses erklärt. Sie läuft vom Montag, 25. Juni, bis Samstag, 25. August, gemäß dem Fahrplan gleichermaßen in Schramberg-Tal wie in Sulgen. Falls Fahrgäste keinen "Paten" finden, können sie sich auch beim Bürgerbusverein direkt melden (Matthias Kohlhase, Telefon 07422/ 544 93, oder Juliane Kugler 07422/24 44 99).