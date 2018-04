Schramberg Der Natur auf der Spur

In diesem Jahr wird sich die Strecke am zukünftigen Premiumwanderweg, dem Schramberger Burgenweg, orientieren.

Neben den geschichtlichen Themen zeigt die Wanderung die besondere geologische Situation des Schramberger Talkessels (der Schramberger Verwerfung), die zu vielen unterschiedlichen Pflanzengesellschaften geführt hat, heißt es in einer Mitteilung. "Es macht einfach Spaß, Leute in die Natur hinauszuführen und ihnen zu zeigen, welch wertvolle und oftmals unbekannte Naturräume sich vor unserer Haustüre befinden. Außerdem ist es ein tolles Gefühl, mit unserer Wanderung Teil einer bundesweiten Initiative zu sein, die mithilft, dass Menschen wieder ihre natürlichen Lebensgrundlagen entdecken", so Grießhaber im Vorfeld der Aktion.

Treffpunkt ist am Sonntag um 10 Uhr am Parkplatz Berneckstrand in Schramberg. Die Strecke ist circa 13 Kilometer lang. Es sind 700 Höhenmeter zu bewältigen. "Wir werden uns Zeit lassen und für die Strecke ungefähr sechs Stunden benötigen", so der Schwarzwald-Guide. Gute Kondition ist genauso erforderlich sowie ausreichend Getränke und ein Rucksackvesper. Die Wege sind teilweise eng und steil, deshalb gutes Schuhwerk tragen. Die Wanderung ist am Naturerlebnistag kostenlos.