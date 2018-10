Schramberg Der Mensch steht im Mittelpunkt

Die Entwicklung habe damals niemand voraussehen können. 1887 sei in der Blindenschule die Brailleschrift eingeführt worden und um die Jahrhundertwende habe es bereits zwei Klassen für blinde Schüler gegeben, schilderte Bernhard. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik in Heiligenbronn richtig in Fahrt gekommen. Schwester Bonaventura Hauser sei heute noch vielen ehemaligen Schülern in guter Erinnerung, die auf die Frühförderung von Kindern setzte. Erst 1964 habe die erste weltliche Blindenlehrerin in der Einrichtung unterrichtet.

Schwester Reinholda habe ab 1970 mit ihrem Mobilitätstraining vielen blinden und sehbehinderten Kindern zur eigenständigen Beweglichkeit und zu mehr Lebensqualität verholfen, hob der Stiftungsvorstand hervor.

Eine neue Ära habe in den 80er und 90er Jahren begonnen. Technische Neuerungen und das digitale Zeitalter hätten das Lernen der Schüler erleichtert. Die Stiftung schätze sich glücklich, dass sie in all den Jahren auf das fachliche Knowhow und der Bereitschaft der Mitarbeiter, sich Entwicklungen anzupassen, habe vertrauen können. Die Geschichte des SBBZ Sehen sei immer noch abwechslungsreich und jeden Tag aufs Neue spannend. Im Mittelpunkt habe aber immer der Mensch gestanden und werde es auch in Zukunft sein, versicherte Bernhard.

Wie Oberbürgermeister Thomas Herzog wusste, hätten Blinde lange als bildungsunfähig gegolten und erst Mitte des 19. Jahrhunderts sei es durch Ideen der Aufklärung zu einer neuen Denkweise gekommen. Vor allem habe sich der Blick geändert. Menschen mit Behinderung seien nicht mehr Personen, denen etwas fehle. Die Frage laute, was getan werden könne, damit sie an der Gesellschaft teilhaben können.

Nicht nur in der Blindenschule, sondern in allen Einrichtungen der Stiftung werde den Menschen Liebe und Heimat gegeben, mit einer ganz persönlichen Zuwendung und Hingabe. Schon Schriftsteller Mark Twain habe erkannt, dass Freundlichkeit eine Sprache sei, die Taube hören und Blinde lesen könnten.

Perspektive geschaffen

Das SBBZ Sehen beweise seit nunmehr 150 Jahren, wie Sehbehinderte aus der Dunkelheit heraus mitten ins Leben geführt und eine Perspektive geschaffen werden können. Menschen mit Behinderung seien zu unglaublichen Leistungen fähig, wie der blinde Louis Braille als Erfinder der Blindenschrift und Frank Höfle als mehrfacher Skilangläufer- und Biathlet-Weltmeister bewiesen. Die Stadt und er nähmen den Auftrag ernst, eine inklusive Gesellschaft zu schaffen, bekräftigte der Oberbürgermeister.

Generaloberin Schwester Agnes Löber sagte, Heimat und Bildung zu geben, sei damals wie heute das oberste Ziel gewesen. In den vergangenen 15 Jahrzehnten hätten Schüler und Pädagogen den Weg dieser Schuljubilarin gestaltet. Die Franziskanerinnen unterstützten die Stiftung in ihrem Auftrag gerne mit einem Gebet. Sie wünsche für die Zukunft Kraft und Mut, auch gerade dann, wenn es im Alltag mal schwierig werde, so die Generaloberin.

Mit seiner Feststellung, dass er jetzt 40 Jahre verheiratet sei und er nur erahnen könne, was 150 Jahre bedeuteten, entlockte Bernd Hamann als Vertreter von Landrat Wolf-Rüdiger Michel den Zuhörern ein Lächeln. Die Stiftung habe er als zuverlässigen Partner kennengelernt und sich immer auf sie verlassen können. Sie habe ihm spontan bei der Unterbringung von minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen geholfen. Von der geleisteten Arbeit der Einrichtung habe er größte Hochachtung, lobte Hamann.

Die Gratulationswünsche des Schulamts Donaueschingen überbrachte Schulamtsdirektorin Sabine Rösner. Blindheit trenne von Dingen, Taubheit trenne von den Menschen. Es müsse sich jeder einmal die Mühe machen, dies im Dunkel-Café der Stiftung auszuprobieren. Dann könne man herausfinden, was in 150 Jahren hier geleistet worden sei, wofür es viel Mut und Naivität gebraucht habe, sagte Rösner.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von der Klasse HSK3 und der Rapp-Gruppe "Fanta4".