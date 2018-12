Schramberg Der Lohn des Trainingsfleißes

Schramberg-Waldmössingen. Als Titelverteidiger in der Disziplin Sportpistole Auflage angetreten, setzten sie sich gegen 14 weitere Teams durch. Es war bereits der dritte Meistertitel in den vergangenen Jahren.

Außerdem holten sie in der Besetzung Rauch, Glück und Peter Maier bei den Deutschen Titelkämpfen in Pforzheim die Bronzemedaille in der Disziplin Steinschloss-Pistole (Vorderlader).

Der stellvertretende Ortsvorsteher Michael Schneider sagte, es erfülle ihn mit Stolz, solche Leistungen im Auftrag der Gemeinde honorieren zu dürfen. Das Quartett habe sich über die Landesmeisterschaften qualifiziert und auf Bundesebene bei passender Gelegenheit, klarem Auge und mit ruhiger Hand zum richtigen Zeitpunkt abgedrückt.