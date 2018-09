Schramberg Der Kamm schwillt: Es wird laut im Gremium

Mager: Andere Situation

Rudolf Mager und Oberbürgermeister Thomas Herzog mussten sich fast wie auf einer Anklagebank vorkommen angesichts der geballten Vorwürfe von allen Seiten.

Mager versuchte, die Sichtweise der Stadtverwaltung zu erklären: "Wir haben nun eine neue Situation", wiederholte er immer wieder gebetsmühlenartig. Nachdem sich der Grundstückskauf am Dorfweiher zerschlagen habe, bleibe gar nichts anderes übrig, als neu zu denken. "Sie können auch kein Haus bauen, wenn auf einmal die halbe Fläche fehlt", erklärte Mager.

Der Beschluss des Gemeinderats von damals könne gar nicht umgesetzt werden, sagte er zur Argumentation von Manfred Moosmann. Zudem, ergänzte OB Herzog, habe der Gemeinderat immer gesagt, man brauche am Dorfweiher das betreffende Grundstück. Dieses bekomme die Stadt nun nicht. Außerdem gebe es neue Erkenntnisse beim Thema Hochwasserschutz, sodass man einen neuen Weg gehen müsse.

Daher soll nun bei einem Architekturbüro eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Dabei sollen die Varianten am Dorfweiher – auf einem anderen Grundstück als bisher gedacht –, am Krone-Areal oder am bisherigen Standort – sowohl Umbau oder aber Neubau – geprüft werden. Er wolle eine fundierte Analyse, um so exakt planen zu können, betonte Mager. Felix Broghammer warf der Verwaltung vor, die Planungen am bisherigen Hallenstandort nicht vorangetrieben zu haben, obwohl hier Zeit gewesen wäre.

Mit oder ohne Krone?

Er forderte auch, das Krone-Areal aus der Machbarkeitsstudie herauszunehmen, da keine Fraktion eine weitere Untersuchung gefordert habe. Patrick Fleig sah es so: "Wir haben das Krone-Areal schon 2015 bewertet. Was soll jetzt anderes dabei herauskommen?", fragte er.

Mager entgegnete, dass man so wertvolle Erkenntnisse für eine städtebauliche Entwicklung erhalte, beispielsweise auch in Sachen Retentionsflächen. Selbst wenn die Halle nicht am Krone-Areal gebaut werde, seien diese überaus hilfreich.

Manfred Moosmann "hatte noch nicht fertig": "Ich fühle mich wie im Karussell. Jetzt starten wir wieder von vorne. Warum hat man nicht schon 2015 gesagt, dass wir so eine Studie brauchen? Wann geht es jetzt endlich los?", wollte er wissen. Im November, so Mager, gebe es einen Zwischenstand bei der Machbarkeitsstudie. Wenn deren Ergebnis vorliege, müsse etwa neun Monate geplant werden, dann könne man bauen. Allerdings: Am Dorfweiher bräuchte man im Gegensatz zum bisherigen Standort erst einmal einen Bebauungsplan, was ebenfalls viel Zeit benötige. Auch die Erschließung werde dort deutlich teurer. Es tue ihm aber leid, dass nochmals eine Runde gedreht werden müsse.

Letztlich stimmte der Ortschaftsrat der Erstellung der Machbarkeitsstudie bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung zu – auch wenn das sicherlich mit der einen oder anderen geballten Faust in der Tasche der Fall war.

Es rumort in Tennenbronn. Jüngster Aufreger: Beim Thema Halle werden die Uhren wieder auf null gestellt – obwohl das Thema seit zehn Jahren auf der Agenda steht. Passiert ist freilich nichts, sieht man von der Produktion von Aktenbergen ab, die getrost in den Reißwolf können. Aus Sicht des Ortschaftsrats und der Bürger sitzen die Schuldigen in Schramberg – also in erster Linie in der Verwaltungsspitze. Diese spiele auf Zeit und lasse Tennenbronn am ausgestreckten Arm verhungern, wird argumentiert. Das gelte auch für die Sanierung des Freibades, während zig Millionen für den Schulcampus Schramberg mal eben so durchgewunken würden. Die Gegner der Eingemeindung fühlen sich bestätigt. Wie die Abstimmung darüber wohl heute ausgehen würde? Die Schramberger Seite muss nun Ergebnisse liefern. Und zwar schnell. Tennenbronn hat das verdient.