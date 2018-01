Schramberg Der Geist der Weimarer Republik

Schramberg. In einem anschließenden Vortrag wird Ehrenbürger Herbert O. Zinell in Zusammenarbeit mit Carsten Kohlmann vom Stadtarchiv und Stadtmuseum Schramberg über Oberbürgermeister Eugen Ritter berichten.

In der berühmten Satirezeitschrift "Simplicissimus" erschien in der Ausgabe vom 21. März 1927 eine Karikatur von Thomas Theodor Heine (1867 bis 1948) über die Weimarer Republik, die in vielen Geschichtsbüchern zu sehen ist, weil sie wie kein anderes Bild prägnant für das tragische Schicksal der ersten deutschen Demokratie steht, die in der Erinnerung oft als "Republik ohne Republikaner" bezeichnet wird.

Die einzelnen Figuren stehen für unterschiedliche Gruppen und Lager der damaligen Zeit, die sich oft sehr feindlich gegenüberstanden, so dass Thomas Theodor Heine unter seine Karikatur die besorgte Frage schrieb: "Sie tragen die Buchstaben der Firma – aber wer trägt den Geist?!"