Schramberg Der Dorfweiher als Erholungsort

Neben der Sanierung des Freibads und einer Entscheidung für den Standort einer Festhalle stehen auf der Projektliste ein Gewässer-Entwicklungsplan mit Lösungen für den Dorfweiher sowie eine Friedhofskonzeption. Dabei käme der untere Friedhof für mehr Urnen- und für Baumgräber in Frage. Auch im oberen Friedhof könnten die Flächen neu geordnet und eine Aussegnungshalle gegenüber vom Eingang geplant werden.

Beim Schächle könnte ein Kleinspielfeld entstehen und der ökologische Ausgleich auf dem dann nicht mehr benötigten Waldsportplatz geschaffen werden.

In einer gesamtstädtischen Betrachtung sei über die Standorte für Feuerwehr, DRK und Bauhof zu entscheiden. Die Bürger seien mit den Stadtspaziergängen informiert worden und sollen bei Werkstattgesprächen und in Einwohnerversammlungen ihre Vorstellungen einbringen.

Mit dem Rahmenplan wolle man vorzeichnen, wie es in den Schramberer Stadtteilen in den kommenden 15 bis 20 Jahren weitergehen könnte, betonte Oberbürgermeister Thomas Herzog, dass damit noch keine Entscheidungen gefallen seien.

Die Verwaltung lädt zu weiteren Stadtspaziergängen ein:

Stadtspaziergang 7, Thema: "Blaues Band – Weiherwasen in Waldmössingen" Treffpunkt ist am Montag, 25. Juni, um 18 Uhr in der Kastellhalle Waldmössingen, Weiherwasenstraße 10. Anregungen aus der Einwohnerversammlung vom 11. April wurden laut Mitteilung eingearbeitet. Nach dem Vortrag führt der Spaziergang durch den Erlebnisbauernhof zu den Sportanlagen und über die Dorfmitte zurück zur Kastellhalle.

Stadtspaziergang 8, Thema: "Grünes Band – Sinnespark in Heiligenbronn" T reffpunkt ist am Montag, 9. Juli, um 18.30 Uhr im Elisabetha-Glöckler-Saal, Stiftung St. Franziskus. Neben dem Blick auf Heiligenbronner Themen sollen auch Ergebnisse aus den bisherigen Spaziergängen zusammengefasst werden. Die Verwaltung zieht eine erste Bilanz zur Landesgartenschau-Bewerbung, bevor Ende Juli die Entscheidung des Ministerrates erfolgt. Im Anschluss an Vorträge zum Stadtteil Heiligenbronn und dem Stand der Bewerbung wird zum Spaziergang eingeladen.