Schramberg Der Begriff Gender-Mainstreaming

Konkret zeigt sich das in einem Brief, mit dem sich die 46-Jährige wenige Tage vor der Kündigung an den Geschäftsführer wandte. Darin schrieb sie, sie könne Aspekte des sogenannten Gendermainstreams nicht mit ihrem Glauben vereinbaren. Dem Schreiben fügte sie umstrittene Flyer bei, die unter anderem einen Zusammenhang zwischen sexueller Aufklärung und Pädophilie herstellen. Von diesen distanziere sich die Klägerin inzwischen.

"Die Kündigung war keine Reaktion auf den Brief", stellt der damalige Arbeitgeber der 46-Jährigen auf Nachfrage klar. Er stockt kurz. Aber ein derartiges Glaubensbekenntnis habe an diesem kultursensiblen Arbeitsplatz nichts zu suchen. "Der Brief hat das Urteil noch einmal bestätigt, war aber nicht der Auslöser", heißt es vor Gericht.

Mit dieser Argumentation will sich die 46-Jährige nicht zufriedengeben. Sie sehe sich in ihrer Meinungsfreiheit verletzt, beruft sich auf das Grundgesetz. Sie wolle ihre Meinung auch bei der Arbeit vertreten dürfen.

"Gendermainstreaming ist bei uns keine Meinung, sondern eine Arbeitsgrundlage", stellt der Geschäftsführer auf Nachfrage klar. Die Umsetzung des Gendermainstreams ist gesetzlich vorgeschrieben (siehe dazu Infokasten).

Unter anderem wegen der nicht zu vereinbarenden Grundhaltungen und der Spannungen am Arbeitsplatz, empfiehlt der Richter der Klägerin beim Kammertermin, sich mit einer Abfindung zufriedenzugeben. Der Klage räumt er nur geringe Erfolgschancen ein.

Die 46-Jährige schlägt eine Abfindung aber aus. Ihrem Anwalt, der der gleichen Glaubensgruppe angehört, scheint es um’s Prinzip zu gehen. Am Rande des Prozesses erzählt er, dass er bereits mit einigen ähnlich gelagerten Fällen vor Gericht gezogen sei und dass er eine Berufung in Erwägung ziehe.

Am Nachmittag gibt die Kammer bekannt, dass die Klage abgewiesen wurde.

Der englische Begriff "Gender-Mainstreaming" bezieht sich auf die Gleichstellung von Geschlechtern. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) beinhaltet dies, dass Politik, Organisationen und Institutionen alle ihre Maßnahmen auf diesen Aspekt hin kritisch überprüfen. Dieses Vorgehen ist in der Europäischen Union für alle Mitgliedsstaaten Pflicht. Festgeschrieben ist die verbindliche Richtlinie im Amsterdamer Vertrag von 1997. Inzwischen geht es dabei auch um die Gleichstellung homo- und transsexueller Menschen. Das "Gender-Mainstreaming" spielt auch eine Rolle bei der Aufklärung von Kindern und Jugendlichen. In diesem Zusammenhang steht es immer wieder in der Kritik traditionell-konservativer Kreise.

Das traditionelle Verständnis zweier Geschlechter soll in der Bundesrepublik um ein drittes ergänzt werden. Menschen, die diesem Geschlecht angehören, sind weder männlich noch weiblich, sie sind intersexuell. Das bedeutet, dass sie biologisch nicht eindeutig einem der beiden bisherigen Geschlechter zugeordnet werden können. In der Vergangenheit wurde ihnen im Kindes- oder Säuglingsalter mehr oder weniger ein Geschlecht zugewiesen. Das soll sich nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts jetzt ändern. Bis Ende dieses Jahres soll die Gesetzgebung überarbeitet werden. Das ruft allerdings auch Gegner auf den Plan. Diese argumentieren unter anderem mit dem Geschlechterverständnis der Bibel.