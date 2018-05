Schramberg (sw). Bernhard Dennig bleibt bis zum Ende des kommenden Schuljahrs hinaus Direktor des Gymnasiums Schramberg. "Nach einigem Hin und Her" stehe der Termin, an dem er in den Ruhestand trete, mit dem 1. August 2019 jetzt fest, sagte Dennig am Rand der Versammlung des Freundeskreises Gymnasium Schramberg. Die Stelle werde im Juli diesen Jahres ausgeschrieben, so Dennig. Sollte es dann Bewerber geben, starte "ein ziemlich kompliziertes Besetzungsverfahren", das aber voraussichtlich ermögliche, dass zum 1. August 2019 sein Nachfolger feststehe.