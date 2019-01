Schramberg "Den zahlreichen Ankündigungen müssen zügig auch Taten folgen"

Schramberg (zeg). Wäre der Haushaltsplan 2019 eine kommunale Wanderkarte, dann wäre ein Haushaltsjahr eine anspruchsvolle Tour "Rund-um-ganz-Schramberg", führte Clemens Maurer aus. Zur Einhaltung von Grundregeln gehe es dabei mehr als je darum, dass sich politische Gegner mit Anstand, Sachorientierung und Respekt begegnen. "Umso mehr schmerzt es, wenn in unserer Kommune, noch schlimmer von einzelnen Mitgliedern dieses Gremiums, Zahlen, Daten und Fakten in Leserbriefen und sonstigen Beiträgen in geradezu grotesker Weise verdreht und verkürzt weitergegeben werden." Zur Vorbereitung auf diese Tour gehöre für ihn auch, an die ersten Gemeinderätinnen, Bertha Kuhnt und Theresia Bantle, zu erinnern, indem man beispielsweise Straßen nach ihnen benennt. In diesem Zusammenhang warb er um ein Gremium, in dem mehr Frauen ihren Sitz haben – "denn der Politik tut diese ›Weiblichkeit‹ gut."