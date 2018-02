Schramberg Den Schnurranten zieht’s den Stecker

Schramberg-Sulgen. Für die 29. Ausgabe in exakt 30 Jahren haben die sechs Schnurrgruppen und der Musikverein wieder viel Zeit investiert, um den Besuchern in den sieben voll besetzten Schnurrlokalen über vier Stunden lang beste Unterhaltung zu präsentieren.

Als Taxi Özdemir unterwegs war Martin Kläger und berichtete von zwei komischen Fahrgästen. Der eine habe ihm 35 Orientteppiche in den Kofferraum geworfen, um zum zehnten Mal in der Talstadt ein Geschäft zu eröffnen. Der andere Geselle behaupte, seit 15 Jahren Dauerräumungsverkauf für Bademode zu machen. Und das mitten im Winter. Gehörig das Lachen verging Özdemir, als ein als Hase verkleideter und betrunkener Fahrgast (Frank Gebele) auftauchte und von mehreren Schäden an und im Taxi erzählte. Die Blumentruppe (Wolfgang Maser, Joschka Fischer, Peter Kloos, Stefan Maier, Hape Marte) gaben der Bewerbung für die Landesgartenschau die Note mangelhaft. "Eine Seilbahn im freien Fall, i glaub, die hen an Knall", spottete das Quintett und versicherte, "wir planen eine Gartenschau – in Sulgau".

Ina Faßbinder, Sina Glatthaar, Marcel Hauser, Moritz Allgaier und Oliver Hartel plauderten den Holztransport von Claus, Rüdiger und Marianne Dierberger aus. Weil ihre beiden Söhne zu einem Feuerwehreinsatz ausrücken mussten, wartete sie im Wald bei strömendem Regen vergeblich darauf, abgeholt zu werden. Die Schnurren rieten ihr, bei solchen Aktionen künftig das Handy nicht zu Hause liegen zu lassen. Den Debütanten-Schnurrern Uli Hettich, Ulrike Pfaff, Jürgen Paff und Uwe Rettkowski wurde zugeflüstert, wie Rechtsanwalt Eberhard Pietsch im Baumarkt einem wahren Kaufrausch erlag. Auf der Schnäppchenjagd nach einem Kantenschneider für den Rasen hatte er bei der Ankunft an der Kasse auch noch einen Akku, ein Ladegerät und einen Akkuschrauber im Einkaufskorb liegen. "Der Ebse guckt jetzt ganz verwundert, statt 69 Euro macht des jetzt zusammen 400."