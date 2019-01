Schramberg Den Schatz pflegen

Wie am vergangenen Sonntag folgen seither zahlreiche Zuhörer dieser Einladung. Das Programm begann dieses Jahr mit einem Weihnachtspräludium auf der historischen Walcker-Orgel und dem gemeinsam gesungenen Lied "Hört, es singt und klingt mit Schalle". Stadtpfarrer Rüdiger Kocholl ging in seiner Begrüßung auf das Fest der Heiligen Familie ein, das die Kirche am Sonntag nach Weihnachten feiert. Familie sei für viele ein Ort, wo Menschen Geborgenheit und Heimat finden.

Zu einem solchen Ort werde sich nun auch die Sankt- Maria-Kirche verwandeln. Dann bedankte sich Kocholl bei den Ausführenden: Sigrid und Magdalene Lerch, die mit Blockflöte und Violine von Anfang an beim Weihnachtsliedersingen mit dabei sind, Marion Straub, Gesang, Benedikt Schäfer, Violoncello, und dem Initiator Rudi Schäfer, Orgel und Keyboard, der auch jedes Jahr die Arrangements erstellt. Mit "Jetzt ist die Zeit zum Freuen" wurde ein neueres Weihnachtslied angestimmt, gefolgt von "Ich steh an deiner Krippe hier" in der Melodiefassung von Johann Sebastian Bach.

Achtstimmiger Chor