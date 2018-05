Schramberg Den Meisterbrief in der Tasche

Schramberg-Heiligenbronn. Er hat über 15 Monate hinweg berufsbegleitend an der Meisterschule in Veitshöchheim in Franken die Fortbildung in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau absolviert und die Meisterprüfung nun erfolgreich abgelegt, teilt die Stiftung mit.

Vor Ort und online

Der Unterricht erfolgte sowohl in Blockphasen vor Ort wie im Online-Unterricht.