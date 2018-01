Schramberg Daumen hoch für den Haushalt

Zur Verbindung brauche es Wege, die so zu verändern seien, dass sie von der Bevölkerung genutzt werden. Als Beispiel nannte er den Verbindungsweg Steighäusle, der nicht nur neu asphaltiert, sondern auch beleuchtet werden solle. "Wer die Konzeption der Landesgartenschau und das ›Verbinden‹ ernst nimmt", müsse gegebenenfalls mehr Geld ausgeben als derzeit geplant. In Sachen Talumfahrung hat die CDU eine klare Meinung: "Stuttgart soll wissen, dass Schramberg die Talumfahrung braucht und will – und zwar jetzt."

Schulen und gut ausgestattete Sport- und Freizeitanlagen seien wichtig. Für den Bereich Allgemeinbildende Schulen seien in den kommenden Jahren 10,77 Millionen Euro eingestellt. Auch für die Modernisierung des Freibads in Tennenbronn setze sich die Fraktion weiter ein.

Zum Schluss gab’s ein Lob: "Toll, dass die Verwaltung einen ›kurzen‹ Haushalt vorlegt, der auf ein Blatt Papier passt, sodass jeder Bürger sich einfach informieren kann."

SPD/Buntspecht

"Ein Zahlenwerk mit mehr als 400 Seiten und schon wieder mit neuen Rekordzahlen", beschrieb Tanja Witkowski, Fraktionssprecherin der Gemeinschaft SPD/Buntspecht, den Haushalt. Als ein Werk, das "Zahlen, Daten, Fakten" enthalte, die darstellten, wo Schramberg steht, und wohin sich die Stadt entwickelt. Der Haushaltsplan soll für sie "deshalb jetzt an die Stelle von ›Was sagen die Sterne‹ rücken", griff auch sie das Stadthoroskop in ihrer Rede auf. Mit Aufwendungen und Erträgen von mehr als 58 Millionen Euro gebe es "auf den ersten Blick keinen Grund zur Sorge".

Die Initiative der Verwaltung zur Bewerbung für die Landesgartenschau halte die Fraktionsgemeinschaft "für absolut gelungen". Es sei "identitätsstiftend, unsere vielen guten begonnenen Projekte in der Stadt zu bündeln und zu einem Gesamtkonzept zusammenzuführen". Mit der Bewerbung verbinde die Fraktionsgemeinschaft die Hoffnung, "dass Umweltthemen wieder stärker in den Fokus" rückten.

Sie sei froh, dass sich in Sachen Freibad etwas bewegt habe. Sein Erhalt sei mehr als vier Millionen Euro wert, auch wenn die Summe keine Kleinigkeit sei. Auch der Blick auf Waldmössingen zeige, dass dort einiges voran gehe. Als Beispiele nannte Witkowski die Sanierung der Grundschule und die Planung einer neuen Konzeption fürs Römerkastell.

Die Fraktionsgemeinschaft begrüße die Schaffung der neuen Stellen als Integrationsbeauftragte ebenso wie Steigerung der Zahl der Erzieherinnen in Kitas. Auch 2018 fielen durch das kurzfristige Einrichten zusätzlicher Kita-Gruppen Kosten an. Hier vermisse die Fraktionsgemeinschaft weiterhin ein Gesamtkonzept.

Auch bei der Berneckschule "stehen wir vor großen räumlichen Herausforderungen". Hier stockten die Planungen ebenfalls. "Wir geben ständig Geld für kurzfristige Zwischenlösungen aus, die aber als dauerhafte Lösungen nicht funktionieren. So investieren wir immer wieder, ohne einen langfristigen Nutzen zu haben", übte Witkowski Kritik.

Das Thema Investitionen sei "nicht optimal gelöst". Auch 2018 werde es wohl Bauprojekte geben, die bis zum Jahresende nicht umgesetzt werden könnten. Deshalb müsse auch überlegt werden, "an welchen Stellen zusätzlich Personal in der Stadtverwaltung benötigt wird".

Freie Liste

" Wir vom Gemeinderat haben die Verwaltung dazu gebracht, sie etwas von ihrer vorsichtigen Prognose für die kommenden Jahre abzubringen", eröffnete Udo Neudeck, Fraktionssprecher der Freien Liste, seine Rede. Die vorsichtig pessimistische Sichtweise der Verwaltung auf der einen und der leicht optimistische Gemeinderat auf der anderen Seite – das "gibt einen vernünftigen Ansatz".

"Wir müssen, unabhängig von der finanziellen Situation der Stadt, unsere Ausgaben überprüfen, aber halt auch unsere Einnahmen", sagte Neudeck. Das könne dazu führen, dass auch Satzungen angefasst würden, deren Anpassung bei Teilen der Bevölkerung nicht so gut ankomme: "Ich freue mich heute schon auf die Diskussionen, wenn es an die Friedhofsatzungen geht." Sterben sei nicht in allen Stadtteilen gleich teuer, "was eigentlich nicht sein kann". Neudeck nutzte diese Tatsache, um ebenfalls auf den Zusammenhalt in der Stadt zusprechen zu kommen. Man sei noch weit davon entfernt, "von einer Gesamtstadt zu sprechen und sie auch so zu sehen". Er hob die Vorzüge der einzelnen Stadtteile hervor und bedauerte: "Können wir uns nicht darüber freuen?"

Ein weiterer Schuh, der ihn drückt: "unsinnige Gesetze und Verordnungen". Neudeck forderte Gemeinderat und Verwaltung auf, "bis zur gesetzlichen Schmerzgrenze zivilen Ungehorsam zu leisten". Er wolle nicht mehr akzeptieren, "wenn mir jemand erzählt, dass man vor dem Gymnasium keine Tempo-30-Zone anordnen kann, weil das Gymnasium gar nicht an der Straße liegt, weil ein Bach dazwischen ist", führte Neudeck einige Beispiele auf.

Die Bewerbung um die Landesgartenschau bewertete auch er positiv: "Haben die Schramberger Bürger begriffen, welche Chancen hier schlummern? Hin zur Gesamtstadt. Hin zur Identitätsfindung. Ich denke schon. Ich vernehme ein deutliches Wir–Gefühl. Es muss uns gelingen, dieses Gemeinsame nach außen zu tragen." Dann sei er gewiss, dass Schramberg den Zuschlag bekomme. Auch für den Tourismus hoffe er durch die Bewerbung auf eine Initialzündung, dieser Bereich bereite der Fraktion bislang Sorgen. So fordere sie weiterhin eine ganze Stelle für diesen Bereich. "Schramberg ist zu schön, um touristisch nicht no ch attraktiver zu werden."

Die Stadt investiere auch 2018 viel Geld in ihre Kinder und Jugendlichen. Er bezog sich auch auf die Sanierung und Erweiterung von Schulen und Kindergärten, sowie die personelle Ausstattung in Kitas. "Das ist gut investiertes Geld", verdeutlichte er.