Schramberg Dauerärgernis: wild abgelegter Müll

"Ich kann gut verstehen, dass sich unsere Bürger über die wilden Müllablagerungen ihrer Nachbarn und die Verschmutzung ärgern", erklärt Oberbürgermeister Thomas Herzog dazu. Das sei auch deshalb so unerfreulich, da es die Möglichkeit gibt, zwei Mal im Jahr beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises kostenlos Sperrmüll zur Abholung anzumelden. "Die wilde Entsorgung von Müll ist grundsätzlich verboten. Deshalb versucht die Stadtverwaltung zunächst den Verursacher herauszufinden und schriftlich anzumahnen, da dieser die Kosten für die Entsorgung zu tragen hat", fügt Herzog hinzu. Das sei der Verwaltung in diesem Fall nicht gelungen. Deshalb wurde noch am Donnerstag der Müll vom Bauhof abgeholt und auf Kosten der Allgemeinheit von diesem entsorgt.

Die Fraktion SPD/Buntspecht im Gemeinderat hat das Thema Sauberkeit in der Stadt bereits in der Gemeinderatssitzung am 11. April aufgegriffen und einen Prüfauftrag erteilt: Die Stadtverwaltung möge prüfen, wie die Sauberkeit in der Gesamtstadt verbessert werden könne.

In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik (AUT) gestern Abend hat die Stadtverwaltung einen Bericht dazu vorgelegt. In der Sitzungsvorlage kündigt sie unter anderem eine neue Polizeiverordnung an, die das Wegwerfen von Müll mit Bußgeldern sanktioniert.