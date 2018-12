Schramberg "Das war kein Autorennen"

Der junge Schramberger schildert die Situation so: Sein Freund und er waren im Fiat unterwegs und standen an der Ampel am Schlossplatz, rechts eingeordnet, weil sie geradeaus in den Tunnel fahren wollten. Hinter ihnen stand ein Renault. Dessen 19-jähriger Fahrer überholte den Fiat im Tunnel "recht zügig" und bremste kurz nach der Ausfahrt am Südportal den Wagen "stark und unvermittelt" ab. Dabei kam das Auto ins Schleudern, prallte gegen den Mast einer Straßenbeleuchtung sowie einen Wasserhydranten und blieb schließlich auf dem Dach liegen. "Wir fuhren hinterher, sahen den Unfall und hielten dann gleich an, um zu helfen", erzählt der junge Mann. "Wir waren in keinster Weise irgendwie beteiligt."

"Völlig ungewöhnlich für Schramberg"

"Das war definitiv kein Rennen", bekräftigt er weiter. "Wenn wir gewusst hätten, dass man uns so beschuldigt, wären wir lieber weiter gefahren." Er und sein Freund seien auf dem Weg nach Villingen gewesen.