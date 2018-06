Schramberg Das Vorstandsteam macht gemeinsam weiter

Schramberg-Schönbronn. Dieter Vanselow, Vorsitzender der Bibelerlebniswelt, begrüßte die Mitglieder zur Hauptversammlung im Gasthaus Löwen in Schönbronn mit den Worten: "Ich seh’ Menschen gern, das ist mein Hobby. Menschen gerne sehen, das heißt: An Tagen der Freude mit ihnen fröhlich sein und in Stunden der Not für sie eine helfende Hand und ein tröstendes Herz haben." Dies gelte für das persönliche Umfeld und auch für die vielen Gäste, die die Bibelerlebniswelt besuchen.