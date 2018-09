Schramberg Das Publikum mit Leichtigkeit verzaubert

Der als virtuoser Bassist bekannte Alvin Mills stellte seine Vielseitigkeit an den Drums unter Beweis und brillierte nicht nur in einem nahezu dreiminütigem Schlagzeug-Solo – auch einige der Eigenkompositionen stammten aus der Feder des gebürtigen Amerikaners. Der Schramberger Pianist und Keyboarder Sevan Gökoglu, der bereits mit Xavier Naidoo und Max Mutzke auf der Bühne stand, vervollständigte die Band mit seinem Können an den Tasten.