Schramberg Das Projekt Carsharing geht an den Start

"Überhaupt ist die App im wahrsten Sinne des Wortes der Schlüssel für dieses Carsharing-Modell", erklären die Verantwortlichen. Denn über die App werde das Auto auch geöffnet und abgeschlossen. Einen Zündschlüssel gibt es nicht, dafür haben die Fahrzeuge einen Start/Stopp-Knopf. Wenn das Auto wieder zum Ausgangspunkt zurückgebracht wird, muss es mit dem Ladekabel mit der Heimatstation verbunden werden – damit endet dann die Miete. "Grundsätzlich müssen die Nutzer das Fahrzeug immer an der Ladestation abgeben, an der sie es auch gemietet haben: Wer das Fahrzeug in der Talstadt bucht, muss es also hier auch wieder abstellen", so die Erklärung. Die maximale Mietdauer liegt bei 72 Stunden. Danach ist das Fahrzeug dann eine Stunde lang für den gleichen Nutzer gesperrt, damit auch andere Interessenten "zum Zuge" kommen.

Die Miete für ein Elektrofahrzeug kostet sechs Euro pro Stunde oder maximal 45 Euro am Tag inklusive Versicherung und 200 Freikilometer – danach werden für jeden weiteren Kilometer 16 Cent berechnet. "Unser Carsharing-Angebot ist auch eine interessante Alternative für Betriebe oder Dienstleister, die immer zur gleichen Zeit ein Fahrzeug benötigen", meint Blessing. Diese sogenannten Ankermieter beteiligten sich durch eine monatliche Bereitstellungsgebühr an den Fahrzeugen und erhielten dafür ein exklusives Nutzungsrecht in festgelegten Zeiträumen. Während dieser Zeit stehe das Elektroauto dann nicht für den öffentlichen Sharingbetrieb zur Verfügung.

Weitere Informationen: Interessenten können sich an die Stadtwerke, Telefon 07422/9 53 41 90, wenden.