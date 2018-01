Schramberg Das "liebe Mariele" versprüht Lebensfreude

Unter dem Motto "Wir mögen die Welt durchreisen, um das Schöne zu finden, aber wir müssen es in uns tragen, sonst finden wir es nicht", besuchte der VdK-Ortsverbandsvorsitzende Dieter Vanselow die 90-jährige Jubilarin und VdK-Mitglied Maria (genannt: Mariele) Nothdurft in Schramberg.

Die Bibel schreibt zu einem solch begnadeten Alter in Psalm 90: "Unser Leben währet 70 Jahre, und wenn’s hoch kommt, so sind’s 80 Jahre, und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe; denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon". Da Maria Nothdurft jedoch ein sehr erfülltes und hochzufriedenes Leben führt, trifft der biblische Satz von "vergeblicher Mühe" auf sie nicht zu.

Sie wurde am 16. Januar 1928 in ihrer geliebten Heimat in Memhölz im Kreis Kempten-Allgäu geboren. Ihre Tante nahm sie an Kindesstatt an und versorgte sie liebevoll, so dass sie bei der sogenannten Begabtenförderung in Weißenhorn in Bayern Pädagogik studieren konnte.