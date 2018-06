Schramberg Das Krankenhaus gehört nach wie vor der Stadt

Das Blatt berichtet in einem Artikel mit der Überschrift "Geld ist genügend da", das Schramberger Krankenhaus gehöre Casim Ucucu. Der Unternehmer ist unter anderem Geschäftsführer der TFD Golden Village GmbH in Bad Dürrheim und der Firma Capo. Letztere steckt gemeinsam mit der Firma Rebholz Immobilien Bad Dürrheim hinter der "Boardinghouse Schramberg GbR", Eigentümerin des ehemaligen Personalwohnheims des Krankenhauses.

"Die Stadt ist nach wie vor Eigentümerin der Immobilie des ehemaligen Krankenhauses", stellt Oberbürgermeister Thomas Herzog auf Anfrage klar. "Für das ehemalige Personalwohnheim ist eine Nutzung als Boardinghouse vorgesehen. Es stehen dann 50 bis 60 Ein- und Zweizimmerappartements zur Anmietung zur Verfügung. Im Dachgeschoss ist eine Gemeinschaftsnutzung für Gastroevents vorstellbar", teilte die Stadtverwaltung dazu im Juli vergangenen Jahres mit.

Zur Erinnerung: Das Gut Berneck hat die Stadt zur selben Zeit an die "Immobilienverwaltung Geißhalde GbR" veräußert. Das Gut soll künftig mit seinen repräsentativen Räumen im Bereich des Erdgeschosses auch an einzelnen Tagen im Jahr von der Stadt genutzt werden können. Es ist auch geplant, dass einige Zimmer im ersten Obergeschoss für besondere persönliche Gäste eingerichtet werden, hieß es in der Mitteilung.