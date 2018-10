Schramberg Das große Ganze im Blick

Für den Tennenbronner gehören die Windkraftanlagen zum Bild einer modernen Heimat. Beeinträchtigungen durch Lärm oder Schlagschatten, Fremdkörper im Landschaftsbild, Sorgen ums Quellwasser, geschredderte Vögel – Günter kennt all die Argumente von Bürgern, die der Windkraft kritisch gegenüberstehen. "Ich habe das große Ganze im Blick und deshalb sehe ich die Windkraft als unsere letzte Chance", sagt der Landwirt und hält dagegen: "Raubvögel kommen mit den Anlagen klar." Er habe noch nie einen toten Vogel bei seinen Anlagen gefunden.

"Fakt ist, dass sich das Klima seit 20 Jahren ändert, wie ich dauernd in meinen Wäldern feststellen kann – vor allem in diesem Jahr bei diesem Borkenkäferbefall. Und wenn das weiter so schnell geht, werden viele Arten verschwinden."

Dass der Bau der Anlagen Auswirkungen auf Wasserquellen haben soll, sieht er "skeptisch". Beim Thema Schlagschatten verweist Günter auf die Abschaltautomatik. Diese werde vom Betreiber so programmiert, dass sich bei einem gewissen Stand der Sonne, die Rotoren langsamer oder gar nicht mehr drehen.

Das Gespräch suchen

Dies sei beispielsweise bei den Windkraftanlagen oberhalb seines Hofes geschehen, weil diese teilweise ihren Schatten bis zur Schneidersiedlung geworfen haben. Dieses Vorgehen komme dann zum Tragen, wenn eine Wohnbebauung betroffen sei. Bei einzelnen Höfen gelte dies nicht. Außerdem gehe der Gesetzgeber davon aus, dass ein Schlagschatten-Wurf von 30 Minuten am Stück vertretbar sei. Es sei wichtig, dass Betreiber und betroffene Bürger das Gespräch suchen, so Günter. Er hofft, sollte das Thema Windkraft bei der Einwohnerversammlung am Dienstag, 16. Oktober, auf den Tisch kommen, auf eine sachlich geführte Diskussion.

Die Windräder beim Mooshof drehen sich außerdem in der Zeit langsamer, wenn Fledermäuse ihre Jagd nach Insekten beginnen.

"Es gibt Phasen, da hört man die Windräder gar nicht", sagt Günter. Und oft überdeckt der Lärm der Straße Richtung St. Georgen alles andere. "Von den Windgeräuschen fühle ich mich nicht belästigt, von dem Lärm der Motorräder oder Autos unten im Tal schon", sagt der Landwirt. So würden es auch die Feriengäste auf dem Biohof sehen. Es habe bislang keinerlei negative Reaktionen auf die Windkraftanlagen gegeben. Im Gegenteil, oft höre er den Satz: "Ich dachte, die sind viel lauter."

Der Tennenbronner sieht darin Potenzial: Dass der Ort in der Solarbundesliga gelistet ist, einen hohen Anteil an eigenerzeugter Energie aufweist, könne seitens der Stadt auch für Werbezwecke genutzt werden.