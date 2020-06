Schramberg Das erwartet Autofahrer am Paradiesplatz

In der ganzen übrigen Zeit, so betont der Vertreter des Regierungspräsidiums, stünde – wie seit Beginn der Vorarbeiten zur Sanierung – eine Fahrspur talwärts und eine weitere Spur bergwärts zur Verfügung.

In der kommenden Woche will Frank Dieterle erneut die Umleitung des Göttelbachwassers in Rohrleitungen angehen. Damit hatten seine Mitarbeiter bereits in der vorigen Woche auch schon begonnen – und dann kam der Starkregen mit Hochwasser. Die installierte Meldeanlage, die die Mitarbeiter im Kanal unter der Straße vor Gefahren schützen soll, löste aus. Die Bauarbeiter mussten den Untergrund verlassen und die noch nicht befestigten Rohre den Wassermassen überlassen.

"Kein einziges der Rohre ist ganz geblieben", bedauert Dieterle und spricht von einem entstandenen Schaden von rund 15.000 Euro für sein Bauunternehmen. Und dies obwohl die Rohre vor den Bruchstellen abgesägt, zum Teil mit Muffen versehen und auch wieder verwendet werden könnten. "Bis zur BBS in Hinterlehengericht hat es eines der Kunststoffrohre gespült, wo wir es wieder eingesammelt haben," berichtet der Firmenchef.

Betreten der Baustelle lebensgefährlich

Extra, um die Mitarbeiter vor Hochwassergefahren im Untergrund zu schützen, sind im Vorfeld der Baumaßnahme zwei Schächte so erweitert worden, dass ein Aufstieg von unten an die Oberfläche möglich wird. Diese Arbeitsschutzmaßnahme war vor wenigen Jahren bei der Sanierung der Bachsohle noch nicht erforderlich: Einerseits weil sich die Arbeitsschutzvorschriften mittlerweile geändert haben, andererseits, weil die Mitarbeiter nicht nur im Bereich des Paradiesplatzes tätig sind, wo ein ziemlich breiter Tunnel unter der Fahrbahn existiert, sondern auch weiter im Bereich Richtung Schlossplatz. Dort, so Leicht, seien die Maße deutlich kleiner – rund 2,5 auf 2,5 Meter. Aus diesem Grund warnen Leicht und Dieterle auch alle, die versuchen sollten in das Gewölbe des Göttelbachs einzusteigen vor den Gefahren steigenden Hochwassers. Das Betreten der Baustelle sei nicht nur verboten, sondern im Zweifelsfall auch lebensgefährlich.

Nochmals verbessert werden soll demnächst auch die Kennzeichnung der notmäßigen Bushaltestelle auf der Oberndorfer Straße direkt vor der Einfahrt auf den Paradiesplatz. Dort soll eine Zackenlinie angebracht werden, um nochmals deutlicher darauf hinzuweisen, dass diese Fläche vom Verkehr nicht befahren werden dürfe. Dies wird derzeit noch von wenigen Autofahrern befolgt, so dass Busse immer wieder warten müssen und Zeit verlieren, um an die Haltestelle zu gelangen.