Schramberg Das Beste zum Schluss

Schramberg. Rund 100 Akteure, die nahezu alle in der Musikschule Schramberg in Ausbildung sind oder waren, bereiten sich auf die Premiere am Mittwoch, 3. Oktober, vor und befinden sich derzeit in der intensiven Proben-Endphase.

Die "West Side Story" ist einer der ganz großen Musical-Klassiker. Die Geschichte von Tony (gespielt von Emmanuel Penalver) und Maria (Steffi Flaig) erzählt von Liebe, Tod und Hoffnung – eine jazzige, urbane Version von "Romeo und Julia" in den Straßen New Yorks.

Shakespeares Montagues und Capulets sind hier rivalisierende ethnische Jugendbanden – die New Yorker Jets und die Sharks aus Puerto Rico –, die berühmte Balkonszene findet an der Feuerleiter eines Hinterhofs statt. Die Geschichte der beiden Liebenden ist, natürlich, nicht minder tragisch und aussichtslos wie bei Shakespeare. Am Ende steht auch in der "West Side Story" der Tod – wenn auch einer der Liebenden überlebt und dem Publikum in einer angedeuteten Versöhnung der Gangs zumindest etwas Hoffnung lässt.