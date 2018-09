Schramberg Dankeschön für alle Ehrenamtlichen

Eines der Angebote ist es, die neu angelegte Spiellandschaft zu testen.

Eintauchen in die Zeit vor 50 Jahren dürfen diejenigen, die sich für die Mühlenführung entscheiden. Es wird eindrücklich der Weg vom Korn zum Mehl gezeigt. Spannend wird es im Heimathaus, in dem die einzigartige Geschichte von Evangelisch-Katholisch-Tennenbronn dokumentiert ist. Wer tiefere Einblicke in Gewerbe und Industrie in Tennenbronn gewinnen möchte, sollte sich zum Programmpunkt "Wirtschaftsfaktor" anmelden. Tennenbronner Firmen stellen ihre Erfolgsgeschichten vor.

Für alle, die sich gern in unserer schönen Landschaft aktiv bewegen, besteht die Möglichkeit an diesem Nachmittag an der Auerhahnwanderung teilzunehmen. Die Höhepunkte des Wanderwegs werden zu Fuß erreicht und mit vielversprechenden Aussichten auf Tennenbronn und den Schwarzwald belohnt.