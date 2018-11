Schramberg Dankeschön an fünf Chorjubilare

Mit einem wundervollen Essen und lebhaften Gesprächen wurde der Abend eingeleitet. In diesem Jahr standen gleich fünf Jubilare im Mittelpunkt. Die Vorsitzende Andrea Tomschy fand für jeden Jubilar die passenden persönlichen Worte und ehrte damit die langjährigen Mitglieder. Für zehn Jahre wurden Albrecht Gebert und Hubertus Wiener geehrt. Erich Kommer und Claudia Brendle sind seit 25 Jahren dabei. Mit dem Dank wurde auch ein kleines Geschenk überreicht. Die Übergabe der Urkunden übernahm mit herzlichen Worten Präses Meinrad Hermann.

Ein ganz besonderer Höhepunkt der Feier lag bei der Ehrung von Max Schier für bereits 60 Jahren Dienst an der Kirchenmusik. Tomschy brachte hierzu die ganz besonderen Eigenschaften des Jubilars in den Mittelpunkt. Gerade sein verlässliches Engagement war hierbei besonders berührend. Ob seinerseits an der Orgel oder noch heute mit sonorer Bassstimme – Max Schier war und ist laut Mitteilung stets eine wertvolle Stütze im Chor.

Mit einem frei vorgetragenen Gedicht von Hermann Hesse brachte die Ehrenvorsitzende Edeltraud Maurer ein besonderes Dankeschön an Max Schier zum Ausdruck. Der ganze Chor krönte den Jubilar noch einmal mit einem klangvollen a-cappella-Stück unter der Leitung von Rudi Schäfer.