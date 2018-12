Schramberg Danken beflügelt das Denken

Schramberg. Die VdK-Weihnachtsfeier im schön geschmückten Elisabeth-Glöckler-Saal in Heiligenbronn hat auch in diesem Jahr eine große Anziehungskraft auf die VdK-Familie Schramberg mit Freunden ausgeübt. Nach einer musikalischen Einstimmung durch die "Eschbronner Feschtlemusik" begrüßte der VdK-Vorsitzende Dieter Vanselow die zahlreichen Gäste und in besonderer Weise den Ehren-Stammgast Oberbürgermeister Thomas Herzog. Diese Weihnachtsfeier wurde vom Vorsitzenden unter das Motto "Danken" gestellt, welches bekanntlich jedes positive Denken beflügle, wofür eine Freizeitteilnehmerin von den Erholungstagen 2018 am Gardasee ein Gedicht verfasste, welches ihren Dank für das Erlebte zum Ausdruck brachte.