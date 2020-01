Schramberg Da-Bach-Na-Fahrt: Startplätze ausgelost

Gildenchef Tobias Wernz gratulierte den Teilnehmern und fand tröstende Worte für die bei der Auslosung weniger Glücklichen: "Bleibt dran und helft mit - dann klappt es beim nächsten Mal!" Damit sprach Wernz die Arbeitsdienste an, die im Zuge der Veranstaltung anstehen - so werden beispielsweise die Tribünen am Samstag, 15. Februar, aufgebaut. Zudem nutzte Wernz nochmals die Gelegenheit, Organisatorisches rund um die Da-Bach-Na-Fahrt und den weiteren Veranstaltungen wie der Nacht der Kapitäne anzusprechen. Tags darauf begaben sich die Teams zur Ausgabe ihrer Zuber und können sich nun fleißig daran machen, ihre Mottos umzusetzen.

Wie die Bach-Na-Fahrer mitteilen, stehen noch Restkarten für die Haupt- und Zieltribüne zur Da-Bach-Na-Fahrt (Fasnetsmontag, 24. Februar, 13 Uhr) sowie die Nacht der Kapitäne (Fasnetsmontag, 24. Februar, 20 Uhr) zur Verfügung, die an der BFT-Tankstelle, Am Hammergraben 1, erworben werden können.